Eesti Gaas с нового года повысит цену на газ

Если с октября цена этого пакета составляла 0,59 евро за кубический метр газа, то с 1 января стоимость вырастет до 0,69 евро за кубический метр. Это означает увеличение стоимости примерно на 17%.

«Изменение цены связано с колебаниями стоимости природного газа на европейском газовом рынке», - пояснили в Eesti Gaas.

Компания также сообщила, что с этого момента будет публиковать цену на природный газ на следующий месяц в электронной среде и на своем сайте не позднее первого рабочего дня предыдущего месяца.