Сб, 30.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Eesti Gaas с нового года повысит цену на газ

Copy
Eesti Gaas.
Eesti Gaas. Фото: Eero Vabamägi

Компания Eesti Gaas сообщила клиентам, что с нового года поднимет для домашних потребителей на шестую часть цену так называемого гибкого пакета природного газа, пишет Rus.ERR.

Если с октября цена этого пакета составляла 0,59 евро за кубический метр газа, то с 1 января стоимость вырастет до 0,69 евро за кубический метр. Это означает увеличение стоимости примерно на 17%.

«Изменение цены связано с колебаниями стоимости природного газа на европейском газовом рынке», - пояснили в Eesti Gaas.

Компания также сообщила, что с этого момента будет публиковать цену на природный газ на следующий месяц в электронной среде и на своем сайте не позднее первого рабочего дня предыдущего месяца.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх