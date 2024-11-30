Скандал Звезда «Гарри Поттера» проиграл в суде и заплатит миллионы

По результатам расследования, проведенного HM Revenue & Customs, налоговая служба Великобритании оспорила одну из деклараций, представленную Рупертом Гринтом.

Известно, что в 2011-2012 годах Гринт получил 4,5 млн фунтов стерлингов от фирмы, которая управляла его бизнесом и в которой он был единственным акционером.

Изначально с этой суммы Гринт заплатил налог на прирост капитала по ставке 10%, сообщает BBC News.

Однако представители HM Revenue & Customs посчитали, что речь идет о доходе, с которого следует уплатить подоходный налог и обязательную медицинскую страховку (с максимальной ставкой 52%).

Адвокаты 36-летнего актера подали апелляцию, но судья налогового трибунала отклонила их аргументы.

В 2019 году Гринт проиграл еще одно судебное дело, которое касалось налогового возврата в размере одного миллиона фунтов стерлингов.

Руперт Гринт сыграл Рона Уизли во всех восьми фильмах о Гарри Поттере с 2001 по 2011 годы.

С тех пор он снялся в нескольких художественных фильмах и сериалах, а также участвовал в британских театральных постановках.