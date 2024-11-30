Наступление повстанцев в Сирии: армия Асада несет потери, российская авиация бомбит Алеппо

С тех пор повстанцы прочно обосновались в Идлибе недалеко от Алеппо и в районах к северу от города, у границ с Турцией.

В минувшую среду бойцы оппозиции во главе с исламистской группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России как террористическая организация) начали продвигаться в сторону Алеппо и к пятнице достигли города.

Участие России

Сирийская гражданская оборона — спасательная служба, действующая в части Сирии, контролируемой оппозицией, — сообщила на платформе Х (бывший твиттер), что сирийская и российская авиация нанесли авиаудары по жилым кварталам, заправочной станции и школе в удерживаемом повстанцами Идлибе.

В результате бомбардировки, по данным спасателей, четыре человека погибли, шесть ранены.

Россия, которая в 2015 году направила в Сирию свои ВВС для поддержки Башара Асада в гражданской войне, сейчас обещает Дамаску дополнительную военную помощь, которая, как сообщили сирийские военные источники, начнет поступать в ближайшие 72 часа.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает нападение повстанцев как нарушение суверенитета Сирии.

«Мы за то, чтобы сирийские власти навели порядок у себя в стране и восстановили конституционный порядок как можно скорее», — заявил он.

Причины активизации повстанцев

Алеппо Фото: Getty Images

На этой неделе командир повстанческих бригад «Джайш аль-Изза» Мустафа Абдул Джабер сказал, что их быстрому продвижению по контролируемым армией территориям способствовала нехватка проиранских сил в провинции Алеппо.