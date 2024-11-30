Фонд природы сравнил здоровье Балтийского моря с состоянием человека, страдающего от лихорадки и тошноты

«Изменение климата сделало воду нашего родного моря теплее, чем когда-либо прежде: стало меньше ледяного покрова, а его продолжительность короче. Штормы, особенно весной, в море стали сильнее», - сообщает ELF.

По словам представителей фонда, все это значит, что из-за потеплевшей морской воды, большего количества осадков и меньшего количества льда создаются благоприятные условия для роста водорослей. Среди прочего, это вызывает так называемые мертвые зоны в море, где жизнь вымирает полностью. Из-за уменьшения и непродолжительности ледового покрова навсегда могут исчезнуть морские тюлени, поскольку для рождения потомства им необходим лед. Ставшие более сильными штормы и неустойчивый ледяной покров осложняют жизнь островитян, поскольку штормы мешают паромному движению, а ледовые трассы не открываются.

«Хотя я знала, что у Балтийского моря серьезные проблемы со здоровьем, лишь в экспедиции я по-настоящему поняла, насколько плохо его состояние», - сказала ландшафтный архитектор и путешественница Лийзи Преэдин, принимавшая участие в летней международной природоохранной экспедиции по Балтийскому морю.

В качестве наблюдателя ELF следит за тем, чтобы развитие возобновляемых источников энергии оказывало как можно меньше воздействия на окружающую среду и чтобы строительство ветряных турбин оказывало минимальное влияние на жизнь млекопитающих, рыб, птиц и летучих мышей.