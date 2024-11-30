Райк: теоретическая возможность выразить вотум недоверия Яану Тоотсу существует

«Это правильно, когда решают вот так, демократическим путем. Поэтому мы желаем Яану Тоотсу сил для продолжения работы на посту мэра. С другой стороны, похоже, что стабильности власти в Нарве в ближайшее время не будет, это тончайшая грань», - сказала Райк.