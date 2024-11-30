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Райк: теоретическая возможность выразить вотум недоверия Яану Тоотсу существует

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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня Нарвское городское собрание собралось, чтобы выразить вотум недоверия мэру Яану Тоотсу (Центристская партия). Однако вотум провалился. Катри Райк (Социал-демократическая партия), потерявшая место мэра, заявила, что коалиционное соглашение с Михаилом Стальнухиным все еще в силе. «Теоретическая возможность выразить вотум недоверия Яану Тоотсу существует», - сказала она.

«Это правильно, когда решают вот такдемократическим путем. Поэтому мы желаем Яану Тоотсу сил для продолжения работы на посту мэра. С другой стороны, похоже, что стабильности власти в Нарве в ближайшее время не будетэто тончайшая грань», - сказала Райк.

Вопрос о том, что же случилось, Райк предложила задать тем, кто не решился прийти на заседание или не набрался смелости проголосовать.

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