В Москве силовики провели облавы на клубы «в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ»

В ночь на субботу, 30 ноября, силовики в Москве пришли с рейдами в несколько клубов, в том числе Arma и Mono.

Об этом сообщили Telegram-каналы «Осторожно, новости», Shot и Baza.

Как рассказали посетители клуба Mono, сотрудники ОМОН и полиции ворвались в помещение в районе 1.30 ночи, некоторых посетителей клуба увели в автозаки.

В клубе Arma (бывший «Мутабор») посетителей заставили ложиться лицом в пол, рассказали участники вечеринки «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, силовики ворвались на вечеринку Gamma Festival около 2 часов ночи.

У посетителей клуба досматривали документы, девушек начали отпускать раньше, пока мужчин оставили сидеть в клубе.

По информации источника агентства «Интерфакс», еще одна облава прошла в клубе Inferno Night.

В начале ноября на него жаловалась муниципальная депутатка Бутырского района от КПРФ Ита Черкесова.

По ее словам, там регулярно проходят шумные «транс-вечеринки».

Причина рейдов в клубы изначально была неизвестна.

В пресс-службе управления МВД по Москве ТАСС сообщили, что рейды провели «в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ».

В ноябре 2023 года Верховный суд объявил «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией, несмотря на то что организации с таким названием не существует.

В Москве задержали директора турфирмы « Мен тревел »

В Москве 30 ноября по делу об экстремизме задержали руководителя туристической фирмы «Мен Тревел», сообщило агентство ТАСС.

Его подозревают в организации «путешествий для участников ЛГБТ-сообщества».

По предварительным данным, он за деньги организовал поездки для сторонников ЛГБТ по территории России и за ее пределами», - рассказал собеседник ТАСС.

«Медиазона» нашла карточку задержанного на сайте судов Москвы.

Согласно ей, 48-летнего мужчину обвиняют в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.2 УК).

Меру пресечения Головинский районный суд изберет для него в понедельник, 2 декабря.