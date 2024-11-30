Вчера и сегодня в Таллинн прибыли с визитом корабли первой постоянной морской группы НАТО.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинн прибыли военные корабли НАТО
«Сегодняшнее присутствие союзников в Эстонии и в эстонских водах прежде всего связано с ситуацией с безопасностью вблизи и вокруг нас, планами региональной обороны НАТО и реагированием на морские угрозы», - заявил по этому поводу командующий ВМС коммодор Иво Вярк.
По его словам, первая постоянная военно-морская группа НАТО является основной ударной силой военно-морских сил альянса.
Она находится в постоянной боевой готовности и дает возможность гибко и быстро реагировать на любые возможные угрозы у границ стран НАТО.
Накануне в Таллинне пришвартовался британский фрегат HMS Iron Duke (F234).
Сегодня утром прибыли остальные корабли группы: норвежский штабной корабль HNoMS Maud (A530), французский фрегат FS Auvergne (D654), голландский фрегат HNLMS Van Amstel (F831), бельгийский фрегат BNS Louise-Marie (F931) и патрульный корабль FS Commandant Blaison (F793).
Последний также примет участие в учениях Сил обороны и союзных подразделений НАТО «Молния» (Pikne), которые начнутся на следующей неделе.