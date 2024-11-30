ГАЛЕРЕЯ В Таллинн прибыли военные корабли НАТО

«Сегодняшнее присутствие союзников в Эстонии и в эстонских водах прежде всего связано с ситуацией с безопасностью вблизи и вокруг нас, планами региональной обороны НАТО и реагированием на морские угрозы», - заявил по этому поводу командующий ВМС коммодор Иво Вярк.