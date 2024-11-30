ГАЛЕРЕЯ Истребители ВВС Нидерландов приземлились на авиабазе Эмари

В субботу на авиабазу Эмари прибыли нидерландские истребители пятого поколения F-35.

По словам министра обороны Ханно Певкура, речь идет о самых современных истребителях-невидимках, которые в ближайшие месяцы будут обеспечивать безопасность воздушного пространства стран Балтии.

Прибывшие в Эмари самолеты F-35 оснащены вооружением, позволяющим им выполнять боевые задачи не только непосредственно истребителей, но и самолетов-разведчиков, и тактических бомбардировщиков.

Истребители ВВС Нидерландов прибыли в Эстонию в рамках ротации НАТО и будут осуществлять патрулирование до конца марта будущего года.

Это первые истребители НАТО, совершившие посадку в Эмари после ремонта и модернизации взлетно-посадочной полосы авиабазы.