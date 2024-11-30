Истребители 322-ой эскадрильи Королевских ВВС Нидерландов возьмут на себя задачу по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Истребители ВВС Нидерландов приземлились на авиабазе Эмари
В субботу на авиабазу Эмари прибыли нидерландские истребители пятого поколения F-35.
По словам министра обороны Ханно Певкура, речь идет о самых современных истребителях-невидимках, которые в ближайшие месяцы будут обеспечивать безопасность воздушного пространства стран Балтии.
Прибывшие в Эмари самолеты F-35 оснащены вооружением, позволяющим им выполнять боевые задачи не только непосредственно истребителей, но и самолетов-разведчиков, и тактических бомбардировщиков.
Истребители ВВС Нидерландов прибыли в Эстонию в рамках ротации НАТО и будут осуществлять патрулирование до конца марта будущего года.
Это первые истребители НАТО, совершившие посадку в Эмари после ремонта и модернизации взлетно-посадочной полосы авиабазы.