Протесты в Грузии: президент Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста до новых выборов, в Тбилиси собираются демонстранты

Тем временем в субботу грузинское правительство поблагодарило сотрудников правоохранительных органов за их действия и обвинило «радикалов и их зарубежных хозяев» в попытках устроить беспорядки в стране и «украинизировать Грузию».

Зурабишвили : «Я останусь с вами »

В субботу вечером Зурабишвили выступила с телеобращением, в котором сказала, что поскольку в стране нет легитимного парламента, она не сможет передать полномочия новому президенту, которого должны избрать депутаты.

Так же как представители оппозиции, Зурабишвили не признает результатов состоявшихся в октябре парламентских выборов, на которых, по официальным данным победила партия «Грузинская мечта».

Оппозиционные партии бойкотируют новый парламент и обвиняют правительство в массовых фальсификациях. Власти же настаивают, что голосование проходило с соблюдением всех демократических процедур.

«Легитимного парламента нет, а, соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, никакой инаугурации не может быть. И мой мандат продолжается, пока не будет сформирован легитимно избранный парламент. Но я с вами, останусь с вами», — заявила Зурабишвили.

Грузия — парламентская республика, в которой президент имеет номинальные полномочия.

Зурабишвили победила на всенародных президентских выборах 2018 года, но в соответствии с изменениями, внесенными в грузинскую Конституцию, они должны стать последними прямыми выборами главы государства.