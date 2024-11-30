В субботу вечером в Ида-Вирумаа автомобиль Volvo, которым управлял пьяный местный житель, вылетел с дороги и перевернулся.
Пьяный за рулем: Volvo вылетел с дороги и перевернулся
Сегодня около 17:00 в полицию поступило сообщение, что в деревне Мартса волости Тойла автомобиль Volvo XC70 вылетел с дороги и приземлился на крышу.
За рулем автомобиля находился 57-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.
Водителя доставили в больницу на медицинское обследование.
В автомобиле также находилась собака - спасатели передали животное родственникам водителя.