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Пьяный за рулем: Volvo вылетел с дороги и перевернулся

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Полицейский автомобиль (иллюстративное фото).
Полицейский автомобиль (иллюстративное фото). Фото: Urmas Luik

В субботу вечером в Ида-Вирумаа автомобиль Volvo, которым управлял пьяный местный житель, вылетел с дороги и перевернулся.

Сегодня около 17:00 в полицию поступило сообщение, что в деревне Мартса волости Тойла автомобиль Volvo XC70 вылетел с дороги и приземлился на крышу.

За рулем автомобиля находился 57-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя доставили в больницу на медицинское обследование.

В автомобиле также находилась собака - спасатели передали животное родственникам водителя.

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