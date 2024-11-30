Нужна помощь Смелый и дружелюбный кот Ууду ищет новых хозяев

Добросердечная дама несколько раз искала владельца животного через социальные сети, но безуспешно.

Погода становилась все холоднее и холоднее, хозяева кота все не объявлялись.

В конце концов расстроенная жительница Тарту связалась с волонтерами Cats Help, которым удалось поймать кота и доставить в приют.

По словам представителя Cats Help, совершенно ясно, что кот, которого теперь зовут Ууду, был домашним, потому что он очень смел и дружелюбен.

«Ума не приложу, как такое возможно: человек, потерявший в Тарту красивого белого кота, даже не пытается его найти!» - недоумевает активист.

Ууду тщательно обследовали в ветклинике, кастрировали, чипировали и привили.

Если вы хотите предложить дом этому замечательному тартускому коту, заполните анкету на сайте Cats Help, и волонтеры с вами свяжутся.