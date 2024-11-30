В начале ноября в приют Cats Help обратилась жительница Тарту, которая регулярно подкармливала на улице бродячего белого кота.
Нужна помощь ⟩ Смелый и дружелюбный кот Ууду ищет новых хозяев
Добросердечная дама несколько раз искала владельца животного через социальные сети, но безуспешно.
Погода становилась все холоднее и холоднее, хозяева кота все не объявлялись.
В конце концов расстроенная жительница Тарту связалась с волонтерами Cats Help, которым удалось поймать кота и доставить в приют.
По словам представителя Cats Help, совершенно ясно, что кот, которого теперь зовут Ууду, был домашним, потому что он очень смел и дружелюбен.
«Ума не приложу, как такое возможно: человек, потерявший в Тарту красивого белого кота, даже не пытается его найти!» - недоумевает активист.
Ууду тщательно обследовали в ветклинике, кастрировали, чипировали и привили.
Если вы хотите предложить дом этому замечательному тартускому коту, заполните анкету на сайте Cats Help, и волонтеры с вами свяжутся.