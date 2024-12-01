Важное изменение: вступила в силу поправка к Закону о дорожном страховании

«Мотосани должны быть застрахованы до начала их использования. Хотя вездеходы должны быть застрахованы только на время их использования, мотосани лучше застраховать на весь зимний период, чтобы потом не забыть об этой необходимости», - посоветовал он.

Кивирюйт отметил, что до внесения поправки в закон водитель вездехода должен был сам возместить причиненный ущерб. «Например, транспортное средство повышенной проходимости, зарегистрированное в качестве вездехода, использовалось для уборки снега и повредило стоявший автомобиль и забор. Случалось, что в лесу вездеход сбивал и травмировал сборщика грибов», - добавил Кивирюйт.

Вступившая в силу 1 декабря поправка к Закону о дорожном страховании также предусматривает распространение страхового покрытия на незарегистрированные транспортные средства, такие как некоторые виды электросамокатов и другие легкие средства передвижения. Также расширяется содержание страхового покрытия – теперь возмещаются и некоторые виды ущерба, которые ранее не возмещались. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте LKF: Изменения дорожного страхования в 2024 году.

Через онлайн-приложение LKF можно проверить, на какие вездеходы, электросамокаты и другие транспортные средства распространяется дорожное страхование.

Перед продлением договора о дорожном страховании можно сравнить расценки дорожного страхования на сайте LKF. Требуется лишь ввести номер регистрационного знака транспортного средства. Калькулятор показывает цены девяти поставщиков услуг дорожного страхования: Balcia, BTA, Elama, ERGO, Gjensidige, If Kindlustus, PZU Kindlustus, Salva и Seesam. В калькуляторе нет сравнения цен LHV и Swedbank. Кроме того, договор дорожного страхования может быть заключен через страхового посредника, в частности, брокера.

LKF является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, Эстонским бюро зеленой карты и принудительным страховщиком транспортных средств без договора дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными транспортными средствами, транспортными средствами с принудительным страхованием и неустановленными транспортными средствами. LKF также организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.