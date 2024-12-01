Больше насилия – больше митинги. Репортаж из протестующего Тбилиси

Нового президента — в соответствии с новой процедурой — должны будут избрать не прямым, а парламентским голосованием. Кандидатура предложенная «Грузинской мечтой» — бывший футболист Михаил Кавелашвили — вызывает у противников правящей партии дополнительную ярость.

«Это человек, у которого даже нет диплома [о высшем образовании]!» — кипятится одна из вышедших на протест.

Заканчивающая свой срок президент Саломе Зурабишвили, критикующая курс «Грузинской мечты» на протяжении последних лет и вставшая рядом с гражданами в первой из манифестаций этой недели, заявила в субботу, что не считает парламент легитимным и поэтому будет продолжать работать на своем посту.

В интервью Би-би-си Зурабишвили сказала, что ее стране нужны стабильность и новые выборы. Ее слова прозвучали на фоне заявлений об отставках грузинских дипломатов и слов в поддержку протестующих от чиновников различных министерств.

Флаги Украины, Грузии и Европейского союза над протестующими Фото: Getty Images

Десятки тысяч человек, заполонивших в субботу по меньшей мере полтора километра проспекта Руставели, оказались существенно большой массой несогласных, чем на митингах, последовавших за выборами в октябре.

У политолога Гелы Васадзе несколько версий, объясняющих, почему премьер-министр своим заявлением о моратории на сближение с Европой придал импульс протестам.