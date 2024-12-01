Третий день и ночь протестов в Грузии ознаменовались такими же жесткими действиями, как и предыдущие два дня, однако людей на протесты выходит все больше. Как это было и что говорят протестующие о том, как ситуация может развиваться дальше, из Тбилиси рассказывает корреспондент Би-би-си.
Больше насилия – больше митинги. Репортаж из протестующего Тбилиси
«Ну, это будет катастрофа, у меня просто не будет будущего», — отвечает на вопрос о том, что будет означать разрыв Грузии с Евросоюзом Сесиль Сабонадзе, юная демонстрантка на проспекте Руставели. К парламенту Грузии, который долгие годы является точкой притяжения всех народных протестов, она пришла со своим отцом.
Сесиль закутана в синий с желтыми звездами европейский флаг. Уличные торговцы на подходе к парламенту продавали этим вечером ограниченный ассортимент товаров — флаги ЕС и Грузии, свистки и оглушительно громкие дудки-вувузеллы.
С помощью этого набора десятки тысяч протестующих жителей Тбилиси третий вечер подряд доносили до властей свое возмущение.
Самый непосредственный повод для гнева — разгон двух предыдущих похожих протестов.
В ночь с пятницы на субботу недовольные оставались перед парламентом до утра. И за многими из них спецназовцы-«космонавты» гонялись по проспекту и прилегающим улицам. Десятки людей были задержаны, десятки — среди них сильно пострадали и журналисты — получили травмы.
Соцсети облетели кадры ударов, которые полицейские наносили невооруженным протестующим, иногда — тем, кто уже лежал на асфальте.
63-летний Леван был очевидцем ввода войск в Тбилиси в 1989 году. «Те солдаты так плохо не поступали, — говорит он. — Тогдашняя милиция вообще на стороне людей была. Но и войска тоже не были такие злые».
Пока что демонстрация силы не напугала тбилисцев и, судя по всему, работает на мобилизацию протеста.
40-летний инженер из телеком-индустрии, не назвавший своего имени, сказал, что выход массой в ответ на попытку давления — единственный способ переломить ситуацию.
Как и с другими, я говорил с ним под ритмичный грохот — это передовой фланг протестующих молотил в толстые серые стальные листы, которыми уже давно опоясали нижний этаж парламента, защищая его от недовольных.
Поначалу казалось, что цель протестующих — взломать сталь и открыть дорогу в двор здания, но через три часа стало понятно, что этот металл превратился в огромный барабан, задававший ритм манифестации.
Начались демонстрации этой недели с заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, заявившего, что власти приостанавливают до 2028 года какие-либо консультации с Евросоюзом для реализации программы по вступлению Грузии в ЕС. Власть, по словам Кобахидзе, была разгневана давлением Европы на Грузию, которое выразилось в призыве Европарламента провести новые парламентские выборы с независимым контролем за подсчетом голосов.
Ситуация, таким образом, вернулась к дискуссиям вокруг октябрьских выборов. Грузинская оппозиция по-прежнему не признает их результатов и обвиняет власти в масштабных фальсификациях. Оппозиционные партии бойкотируют работу парламента, что нисколько не помешало объявившей о победе партии «Грузинская мечта» сообщать о формировании правительства и назвать кандидата на пост президента Грузии.
Нового президента — в соответствии с новой процедурой — должны будут избрать не прямым, а парламентским голосованием. Кандидатура предложенная «Грузинской мечтой» — бывший футболист Михаил Кавелашвили — вызывает у противников правящей партии дополнительную ярость.
«Это человек, у которого даже нет диплома [о высшем образовании]!» — кипятится одна из вышедших на протест.
Заканчивающая свой срок президент Саломе Зурабишвили, критикующая курс «Грузинской мечты» на протяжении последних лет и вставшая рядом с гражданами в первой из манифестаций этой недели, заявила в субботу, что не считает парламент легитимным и поэтому будет продолжать работать на своем посту.
В интервью Би-би-си Зурабишвили сказала, что ее стране нужны стабильность и новые выборы. Ее слова прозвучали на фоне заявлений об отставках грузинских дипломатов и слов в поддержку протестующих от чиновников различных министерств.
Десятки тысяч человек, заполонивших в субботу по меньшей мере полтора километра проспекта Руставели, оказались существенно большой массой несогласных, чем на митингах, последовавших за выборами в октябре.
У политолога Гелы Васадзе несколько версий, объясняющих, почему премьер-министр своим заявлением о моратории на сближение с Европой придал импульс протестам.
«Одно из мнений — что власти своими действиями хотели спровоцировать людей, — говорит Васадзе. — Очень просто: провоцируем протесты, провоцируем беспорядки, потом говорим о том, что оппозиция деструктивна и агрессивна. Соответственно, „обнуляем“ оппозицию и сокращаем или ликвидируем гражданские свободы. Это одна точка зрения, другая точка зрения, что это — просто ошибка властей».
Порог чувствительности — ситуации, которая вынудила бы правительство Кобахидзе дрогнуть и отступить, — значительно повысился. В прошлый раз толпы такого размера акция протеста на Руставели собирались, когда «Грузинская мечта» проводила через парламент «Закон об иноагентах».
Но если в начале 2023-го народный протест заставил правящую партию отложить голосование, то весной 2024-го протесты не помешали «Грузинской мечте» провести закон через все положенные чтения, а затем — преодолеть вето, наложенное президентом Зурабишвили.
«Иноагентский закон», который за схожесть с аналогичными российскими нормами протестующий называют еще «российским», заработал. Осенью к нему добавился пакет законов «о семейных ценностях», также отражающий несовпадение с европейскими подходами в части защиты сексуальных и гендерных свобод.
Отклонение от курса на сближение с ЕС было заметно довольно давно. В частности, в октябре перед выборами основатель «Грузинской мечты» миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что до окончания войны в Украине Грузии придется учитывать интересы России, даже если это потребует сокращать сотрудничество с Европой.
Однако именно в заявлении премьера о приостановке диалога с ЕС сейчас увидели прямое нарушение грузинской конституции, ведь ее 78-я статья прямо обязывает власть проводить курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
По мнению Васадзе, протесты еще не достигли пика — и дело не только в численности протестующих: «Достаточное количество народа выйдет, если будет поставлена цель. А что дальше? Это же политический процесс, который зависит не только от улицы. Грузинская „улица“ готова, ее приготовили еще с момента „закона об агентах“. Вопрос в другом: как будет себя вести оппозиция, как будет себя вести Запад?»
Запада на этой неделе делал в основном заявления с выражением глубокого разочарования — но пока без описания конкретных последствий для властей Грузии и всей страны в целом.
Один из самых серьезных возможных рычагов давления — отмена безвизового режима с Грузией, который кормит туристическую отрасль страны и дает доступ на западные рынки труда тысячам грузинских граждан.
К середине ночи полиция при помощи водометов и слезоточивого газа начала расчищать площадь перед парламентом. Демонстранты стали отходить на соседние улицы.
В толпе протестующих были и те, кто уверен, что от гражданского общества в Грузии уже зависит немного. Высокий и седовласый 70-летний Темури, один из вышедших на площадь у парламента Грузии, сказал, что последняя надежда в противостоянии с «Грузинской мечтой» — все-таки на Запад и его возможные ответные меры. «Пусть введут санкции и — именно против Иванишвили», — рассуждал он под грохот, свист и рев у стен парламента.