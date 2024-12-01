Женщина, потратившая годы на поиски своих настоящих родителей, обнаружила, что давно дружит с отцом в фейсбуке

«Мне было очень больно узнать, что первые 10 дней своей жизни, до удочерения, я провела с матерью наедине, — признается Тамуна. — Я об этом стараюсь не думать».

По ее словам, мать просила ее солгать и сказать всем, что ее тоже украли. Она даже пригрозила дочери вновь разорвать только что восстановившийся контакт. Но та категорически отказалась, сославшись на то, что не может позволить себе так поступить.

По мнению Тамуны, это было бы вопиющей несправедливостью по отношению ко всем родителям, чьих детей действительно украли при родах.

«Если я солгу, матерям этим больше не поверит никто и никогда», — уверена она.

В ответ мать указала ей на дверь — и больше они с тех пор не разговаривали.

«Стала бы я сейчас снова проходить весь этот путь? — задается вопросом Тамуна, и тут же сама себе отвечает: — Конечно, я бы обязательно сделала это опять. Ведь я так много узнала о своей новой семье».

Со многими из своих новоиспеченных родственников Тамуна по-настоящему подружилась Фото: Tamuna Museridze