Фото Михаил Кылварт на встрече с избирателями: что произойдет в Нарве, невозможно предсказать даже с помощью карт

«Что произойдет в Нарве, невозможно предсказать даже с помощью карт», - сказал Кылварт жителям Таллинна. Кылварт пояснил, что Яан Тоотс находится там, где и должен быть - в кресле мэра Нарвы.

«Мы делаем все, чтобы так и оставалось. Ситуация в Нарве турбулентная, посмотрим, как будут развиваться события», - сказал Кылварт. О перевороте во власти Нарвы больше речь не заходила. Однако Мадисон объяснил, что означает для Эстонии президентство Дональда Трампа в США.