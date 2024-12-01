Вс, 1.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Фото Михаил Кылварт на встрече с избирателями: что произойдет в Нарве, невозможно предсказать даже с помощью карт

Перевод: София Солдатенко
Copy

Вчера вечером в легендарном клубе KuKu в Таллинне в рамках встреч с избирателями председатель Центристской партии Михаил Кылварт и депутат Европарламента Яак Мадисон говорили о направлениях развития внутренней и внешней политики Эстонии.

«Что произойдет в Нарве, невозможно предсказать даже с помощью карт», - сказал Кылварт жителям Таллинна. Кылварт пояснил, что Яан Тоотс находится там, где и должен быть - в кресле мэра Нарвы.

«Мы делаем все, чтобы так и оставалось. Ситуация в Нарве турбулентная, посмотрим, как будут развиваться события», - сказал Кылварт. О перевороте во власти Нарвы больше речь не заходила. Однако Мадисон объяснил, что означает для Эстонии президентство Дональда Трампа в США.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх