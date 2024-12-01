Вчера вечером в легендарном клубе KuKu в Таллинне в рамках встреч с избирателями председатель Центристской партии Михаил Кылварт и депутат Европарламента Яак Мадисон говорили о направлениях развития внутренней и внешней политики Эстонии.
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Фото ⟩ Михаил Кылварт на встрече с избирателями: что произойдет в Нарве, невозможно предсказать даже с помощью карт
«Что произойдет в Нарве, невозможно предсказать даже с помощью карт», - сказал Кылварт жителям Таллинна. Кылварт пояснил, что Яан Тоотс находится там, где и должен быть - в кресле мэра Нарвы.