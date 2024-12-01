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Фото и видео Яблоку негде упасть: посмотреть световое шоу в культурной столице собрались тысячи человек

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Когда в субботу, 30 ноября, на часах уже почти пробило семь вечера, в центре Тарту яблоку негде было упасть: парк Пирогова и прилегающие улицы были заполнены несколькими тысячами людей, которые ждали световое шоу «Оставайся и твори».

Организаторы церемонии закрытия Тарту 2024 «Оставайся и твори» приглашали всех желающих на самую высокую возвышенность парка Пирогова, где была возведена большая конструкция. Это был не экран и не сцена, а то и другое, поскольку там демонстрировались изображения и сила светового шоу, а также была площадка, где шоу дополнялось акробатикой и танцем.

Световое шоу продолжительностью менее 15 минут было показано там впервые в семь часов вечера. Потом также в восемь и девять часов. В перерывах между представлениями на Ратушной площади в Рождественском городке выступала группа Curly Strings.

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