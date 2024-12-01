Фото и видео Яблоку негде упасть: посмотреть световое шоу в культурной столице собрались тысячи человек

Организаторы церемонии закрытия Тарту 2024 «Оставайся и твори» приглашали всех желающих на самую высокую возвышенность парка Пирогова, где была возведена большая конструкция. Это был не экран и не сцена, а то и другое, поскольку там демонстрировались изображения и сила светового шоу, а также была площадка, где шоу дополнялось акробатикой и танцем.