Когда в субботу, 30 ноября, на часах уже почти пробило семь вечера, в центре Тарту яблоку негде было упасть: парк Пирогова и прилегающие улицы были заполнены несколькими тысячами людей, которые ждали световое шоу «Оставайся и твори».
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Фото и видео ⟩ Яблоку негде упасть: посмотреть световое шоу в культурной столице собрались тысячи человек
Организаторы церемонии закрытия Тарту 2024 «Оставайся и твори» приглашали всех желающих на самую высокую возвышенность парка Пирогова, где была возведена большая конструкция. Это был не экран и не сцена, а то и другое, поскольку там демонстрировались изображения и сила светового шоу, а также была площадка, где шоу дополнялось акробатикой и танцем.