Фото и видео Трамвай начал ходить в порт

На первом этапе трамвай будет двигаться по маршруту Копли – Ванасадам – Суур-Паала, однако после завершения строительства терминала Rail Baltica в Юлемисте он будет продлен до аэропорта.

В связи с запуском трамвайной линии, проходящей через порт, изменяются названия некоторых трамвайных остановок. Остановка Linnahall (между улицами Раннамяэ-теэ и Суур-Раннавярава) будет переименована в Suur Rannavärava. Название Linnahall теперь будет присвоено новой остановке, расположенной на улице Румби, недалеко от здания Горхолла.

Кроме того, с 1 декабря в системе общественного транспорта вводятся и другие изменения:

Маршрут автобуса №2 сокращается в связи с запуском трамвая через порт , и конечная остановка линии теперь находится на Балтийском вокзале .

№2 в с , и на . На маршруте автобуса №12 добавляется остановка Kiviku.

№12 Kiviku. Маршрут автобуса №62 продлевается до жилого района Рехелепа . Автобус будет следовать через Мяэкюла , Карьятасе , Рехелепа и улицу Хийревиу до улицы Тяхеторни , где будет совершать разворот . Будут добавлены остановки Veerme, Rehelepa и Mäeküla.

№62 до . , , и до , . Veerme, Rehelepa и Mäeküla. Расписание автобусов №4 и №25 будет изменено для улучшения возможностей пересадки и учета расписания школ .

№4 и №25 и . Для автобусных маршрутов №31, №33 и №48 корректируется расписание , чтобы обеспечить более точное соблюдение графика .