С сегодняшнего дня, 1 декабря, трамвайный маршрут №2 пролегает через порт Ванасадам.
Фото и видео ⟩ Трамвай начал ходить в порт
На первом этапе трамвай будет двигаться по маршруту Копли – Ванасадам – Суур-Паала, однако после завершения строительства терминала Rail Baltica в Юлемисте он будет продлен до аэропорта.
В связи с запуском трамвайной линии, проходящей через порт, изменяются названия некоторых трамвайных остановок. Остановка Linnahall (между улицами Раннамяэ-теэ и Суур-Раннавярава) будет переименована в Suur Rannavärava. Название Linnahall теперь будет присвоено новой остановке, расположенной на улице Румби, недалеко от здания Горхолла.
Кроме того, с 1 декабря в системе общественного транспорта вводятся и другие изменения:
- Маршрут автобуса №2 сокращается в связи с запуском трамвая через порт, и конечная остановка линии теперь находится на Балтийском вокзале.
- На маршруте автобуса №12 добавляется остановка Kiviku.
- Маршрут автобуса №62 продлевается до жилого района Рехелепа. Автобус будет следовать через Мяэкюла, Карьятасе, Рехелепа и улицу Хийревиу до улицы Тяхеторни, где будет совершать разворот. Будут добавлены остановки Veerme, Rehelepa и Mäeküla.
- Расписание автобусов №4 и №25 будет изменено для улучшения возможностей пересадки и учета расписания школ.
- Для автобусных маршрутов №31, №33 и №48 корректируется расписание, чтобы обеспечить более точное соблюдение графика.