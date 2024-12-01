США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

«Решение грузинских профсоюзов приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит их конституционному обещанию грузинскому народу двигаться к полной интеграции с Европейским союзом и НАТО», - говорится в заявлении Госдепартамента.

«Остановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отбросила возможность сближения с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля», - говорится в заявлении.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия не будет обсуждать вопрос о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Несколько грузинских министров раскритиковали это решение, а президент Саломе Зурабишвили заявила, что правящая партия объявила войну собственному народу.

Госдепартамент добавил, что различные антидемократические действия Грузинского союза нарушили основополагающие принципы стратегического партнерства США и Грузии, которые базируются на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией.

«В связи с этим Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма», - говорится в заявлении. По данным Госдепартамента США, грузинский народ в подавляющем большинстве поддерживает вступление в Европейский союз.

Кроме того, в заявлении осуждается «чрезмерное применение силы» грузинской полицией против людей, осуществляющих свою свободу собраний и выражения мнений. Соединенные Штаты призвали все стороны обеспечить мирный характер демонстраций.

«Мы вновь призываем правительство Грузии вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения в ходе парламентских выборов и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений», - заявили в министерстве.