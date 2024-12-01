Фото В многоквартирном доме вспыхнул пожар

На вызов отреагировали спасатели команд Пука, Отепя, Эльва и Тырва. Спасатели установили, что очаг возгорания был в спальне квартиры на втором этаже. Когда дверь в спальню была открыта, всю квартиру окутал густой черный дым. Спасатели приступили к тушению пожара, в ходе чего также выбросили через окно горящие предметы, которые тушили снаружи.

Спасатели проверили все квартиры в доме и с помощью инструментов открыли закрытую дверь одной из квартир, поскольку было подозрение, что там может находиться человек. В ходе проверки выяснилось, что в квартире все-таки никого нет.

Пожар был ликвидирован к 2:20. По первоначальной оценке спасателей, возгорание могло начаться из-за электрического радиатора, которым обогревалось помещение.

Медики скорой помощи проверили состояние здоровья восьми человек. Никому из них госпитализация не потребовалась, однако владельцу сгоревшей квартиры на месте была оказана первая помощь.

В сгоревшей квартире не было работающего дымового датчика, поскольку датчик «пищал» и поэтому владелец квартиры вынул из него батарейку.

Спасатели напоминают, что в каждом доме должен быть хотя бы один работающий дымовой датчик. Однако рекомендуется устанавливать дымовой датчик на каждом этаже или даже в каждой комнате. Работоспособность датчика необходимо проверять нажатием кнопки проверки не реже одного раза в месяц. Устаревший или сломанный датчик необходимо заменить. Благодаря датчикам можно гарантировать, что пожар будет обнаружен на ранней стадии и удастся предотвратить большую трагедию.

За первые 10 месяцев 2024 года в 23 пожарах погибло 27 человек, пострадали 55 человек. В 17 жилых домах не было дымовых датчиков.