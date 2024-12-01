С начала следующего года в Эстонии вступит в силу новое правило округления при расчете наличными, цель которого – сократить использование монет номиналом 1 и 2 цента.
Принесите мелочь в магазин и сэкономьте
Для людей это нововведение означает, что мелкие центы больше не будут возвращаться в качестве сдачи, а окончательная стоимость покупательской корзины будет округляться до ближайших пяти центов. И что тогда делать с 1 и 2 центами? Если в банке положить центы на счет стоит денег, то в магазине их по-прежнему можно будет использовать для покупок без дополнительных затрат.
Менеджер по маркетингу Rimi Марта Вихтре подчеркнула, что округление будут делать только при оплате наличными и от конечной суммы корзины, а не для каждого товара или услуги отдельно.
«Нам важно, чтобы люди знали о новой системе и вовремя получали ответы на все вопросы. У многих из нас, особенно семей с детьми, дома накоплено немалое количество центов. За обмен центов в банке взимается комиссия, но в магазине, в том числе Rimi, на них все равно можно покупать товары», - пояснила Вихтре.
По ее словам, мелкие центы можно использовать как в обычных кассах, так и в кассах самообслуживания с наличными деньгами. Однако получить их из кассы уже будет невозможно.
При оплате наличными конечная сумма корзины будет округляться по следующим правилам: если конечная сумма составляет, например, 2,52 евро, она округляется до 2,50 евро; если итоговая сумма составляет 2,56 евро, она округляется до 2,55 евро; и если окончательная сумма составляет 2,58 евро, она округляется до 2,60 евро.
По словам Вихтре, округление не влияет на цены в магазинах, и Rimi разместит во всех магазинах четкие инструкции, разъясняющие правило округления. «Мы также обучаем наш обслуживающий персонал, чтобы они при необходимости могли проконсультировать людей. Цель округления - облегчить оплату наличными и сократить использование мелких центов», - сказала она.
При этом у клиентов есть возможность оплатить точную сумму банковской картой, в этом случае округление не применяется.
Если человек хочет заплатить наличными, будут приниматься монеты номиналом 1 и 2 цента, но будут возвращаться только монеты номиналом 5 центов и крупнее.
Рийгикогу утвердил поправку к закону, согласно которой с 1 января 2025 года во всех торговых точках Эстонии будет применяться правило округления конечной цены покупательской корзины, согласно которому окончательная цена покупки, совершенной наличными, должна быть округлена до ближайших 5 центов.