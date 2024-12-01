Принесите мелочь в магазин и сэкономьте

Для людей это нововведение означает, что мелкие центы больше не будут возвращаться в качестве сдачи, а окончательная стоимость покупательской корзины будет округляться до ближайших пяти центов. И что тогда делать с 1 и 2 центами? Если в банке положить центы на счет стоит денег, то в магазине их по-прежнему можно будет использовать для покупок без дополнительных затрат.

Менеджер по маркетингу Rimi Марта Вихтре подчеркнула, что округление будут делать только при оплате наличными и от конечной суммы корзины, а не для каждого товара или услуги отдельно.

«Нам важно, чтобы люди знали о новой системе и вовремя получали ответы на все вопросы. У многих из нас, особенно семей с детьми, дома накоплено немалое количество центов. За обмен центов в банке взимается комиссия, но в магазине, в том числе Rimi, на них все равно можно покупать товары», - пояснила Вихтре.

По ее словам, мелкие центы можно использовать как в обычных кассах, так и в кассах самообслуживания с наличными деньгами. Однако получить их из кассы уже будет невозможно.