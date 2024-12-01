Сегодня, 1 декабря, прекратила работу популярная в начале 2010-х платформа для анонимных вопросов Ask.fm. Созданный в Латвии сайт в свое время завоевал популярность среди десятков миллионов молодых людей по всему миру. Ask.fm был важным этапом в биографии и для тех, кто его придумал, создал, а потом развивал - сначала на улице Индрану, а потом в просторном офисе на улице Заля.

Как все начиналось 14 лет назад и какие чувства вызвала новость о том, что платформа закроется? Эти, и не только, вопросы TVNET+ задал основателю Ask.fm Илье Теребину.

ASKfm (до 14 января 2016-го - Ask.fm) - социальная сеть вопросов и ответов, запущенная в июне 2010 года. Сайт создан в Латвии как конкурент Formspring [американский «пионер» среди порталов типа «вопросы-ответы»] и был наиболее популярен в 2010-е годы. Сервис был доступен на 49 языках. Авторами Ask.fm являются пятеро латвийцев - Илья и Марк Теребины, Оскарс Лиепиньш, Валерий Вишняков и Клавс Синка.

- Кто был первым сотрудником Ask.fm?

- Это был Клавс. Мы его брали как дизайнера. На тот момент он еще очень плохо ориентировался в дизайне. Умел там что-то сделать. Помню, его Оскар притащил. Он совсем не говорил по-русски, а мы плохо говорили по-латышски. И как-то нашли общий язык. Если посмотреть эти первые дизайны, то будет очень смешно.

- У вас не было офиса, когда вы начали это делать?

- Нет, мы сначала собирались у Оскара дома, ели пельмени, пили пиво и рисовали, проектировали.

- Может быть, громко прозвучит, но, мне кажется, коллектив Ask.fm был как семья. Есть те, кто нашел лучших друзей. Много тех, кто нашел свою любовь, женился и завел детей.

- Я очень горжусь тем, что у нас получилось создать. На самом деле. Мы даже недавно это обсуждали...