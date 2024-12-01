В пятницу были опубликованы данные о росте экономики Эстонии в третьем квартале: -0,7%. Некоторые эксперты видят в экономике дно, другие - рост, третьи уже делают прогнозы на новый год.
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Экономику Эстонии надеются поднять за счет алкоголя и автомобилей
По словам Роберта Мюрсеппа, руководителя группы национальных счетов Статистического управления Эстонии, экономика, которая падала девять кварталов подряд, демонстрирует признаки улучшения, но самые значительные изменения все еще происходят в сторону снижения.