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Экономику Эстонии надеются поднять за счет алкоголя и автомобилей

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Автоналог значительно увеличил продажи легковых автомобилей и интерес к лизингу. Иллюстративное фото.
Автоналог значительно увеличил продажи легковых автомобилей и интерес к лизингу. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В пятницу были опубликованы данные о росте экономики Эстонии в третьем квартале: -0,7%. Некоторые эксперты видят в экономике дно, другие - рост, третьи уже делают прогнозы на новый год.

По словам Роберта Мюрсеппа, руководителя группы национальных счетов Статистического управления Эстонии, экономика, которая падала девять кварталов подряд, демонстрирует признаки улучшения, но самые значительные изменения все еще происходят в сторону снижения.

«Среди секторов деятельности большое негативное влияние на экономику оказали строительный и производственный секторы. Наибольший положительный вклад после двух лет вновь внесла сфера информации и связи, где добавленная стоимость выросла на 7,3%», - сказал Мюрсепп

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