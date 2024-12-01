Фото и видео Первый э-резидент Эстонии Эдвард Лукас получил новую диги-ID карту

«Э-резидентство представляет собой два ключевых качества современной Эстонии: цифровые инновации и международный взгляд. Даже находясь в Великобритании или США, где я не могу часто использовать эту карту для ведения местных дел, я всё равно ношу ее в кошельке, надеясь, что эти отстающие страны когда-нибудь тоже смогут достичь цифрового будущего», — добавил он.

В общей сложности за десять лет к программе присоединились почти 120 000 человек из 185 стран мира, из которых около половины (59 600) в настоящее время имеют действующую цифровую ID-карту э-резидента сроком на пять лет.

Больше всего э-резидентов и их компаний – из Украины, Германии и Испании

Почти половина э-резидентов - граждане Европейского союза. За годы существования программы э-резиденты учредили и соучредили более 33 500 эстонских компаний, то есть примерно каждую пятую новую эстонскую компанию в год, и 38% стартапов в Эстонии связаны с э-резидентами.

За прошедшие годы программа принесла в государственную казну более 250 миллионов евро прямых доходов в виде налогов и государственных сборов и обеспечила освещение эстонского цифрового государства в международных СМИ на сумму 500 миллионов евро.

Эстонские компании, обслуживающие э-резидентов, формируют развивающийся сектор экономики, оборот которого составляет более 11 миллионов евро в год.

По словам руководителя программы э-резидентства Лийны Вахтрас, достигнуты большие успехи, однако и следующие 10 лет будут полны возможностей.

«Э-резидентство сделало Эстонию более заметной как в экономическом, так и в культурном плане. Мы до сих пор являемся единственной страной, предлагающей международным предпринимателям стопроцентный цифровой бизнес-пакет без необходимости иметь постоянное место жительства, однако в результате глобальной цифровизации другие страны тоже делают успехи в этом направлении. Чтобы сохранить наше конкурентное преимущество, нам нужно действовать быстро и смело, используя наш опыт в инновациях государственного сектора, чтобы сделать новый технологический скачок в э-резидентстве - перевести услугу с карты полностью на мобильное устройство и внедрить дополнительные инновационные меры безопасности», - сказала руководитель программы.

Она добавила, что разработки уже активно ведутся, и есть надежда, что полностью цифровой пользовательский маршрут, так называемое бескарточное э-резидентство, будет доступно к 2027 году.

«Благодаря бескарточному э-резидентству мы сократим среднее время ожидания от подачи заявки на э-резидентство до создания компании с двух месяцев до двух недель. Таким образом, мы увеличим количество компаний, созданных э-резидентами в год, на 25%. Более удобный клиентский путь и улучшенная экосистема услуг также повысят качество нашей предпринимательской среды, чтобы предприимчивые э-резиденты не только создавали свои компании в Эстонии, но и сохраняли и развивали свой бизнес здесь», - добавила Вахтрас.