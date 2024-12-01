Поскольку руководство Volkswagen (VW) не отказывается от планов увольнений и сокращения зарплаты работникам, профсоюз намерен провести забастовки на заводах концерна. Три дня назад провалился очередной раунд тарифных переговоров, пишет DW.
На заводах VW завтра начнутся забастовки
Немецкий профоюз IG Metall призвал сотрудников автостроительного концерна Volkswagen к общенациональным предупредительным забастовкам, которые начнутся на всех заводах VW уже в понедельник, 2 декабря. Об этом заявил в воскресенье, 1 декабря, глава регионального отделения IG Metall в федеральной земле Нижняя Саксония Торстен Грёгер.
В ночь на воскресенье, 1 декабря, истек срок договоренностей между работниками и руководством немецкого автоконцерна Volkswagen (VW), обязывающих решать трудовые споры мирным путем. Еще в преддверии истечения этого срока, вечером в субботу, 30 ноября, профсоюз работников металлургической промышленности IG Metall объявил, что в ближайшее время «на всех заводах» автогиганта, планирующего массовые сокращения сотрудников и понижение зарплаты, пройдут предупредительные забастовки.
По словам главы группы переговорщиков от IG Metall Торстена Грёгера, этот шаг стал логическим следствием того, что VW и после тарифных переговоров придерживается намерения произвести увольнения и даже закрыть несколько заводов в Германии.
«Мы демонстрировали готовность к компромиссу за столом переговоров, но наша протянутая рука была отвергнута, - заявил представитель профсоюза. - Теперь последуют предупредительные забастовки, которые компания не сможет проигнорировать. В ближайшее время производство будет временно приостановлено на всех заводах».
Продолжение переговоров о зарплате намечено на 9 декабря
Комиссия IG Metall по заработной плате уже единогласно проголосовала за проведение забастовок, чтобы укрепить позиции на переговорах. Третий раунд тарифных переговоров в VW завершился 28 ноября безрезультатно, они продолжатся 9 декабря.
Руководство автоконцерна заявляет о необходимости принятия комплексных мер по реструктуризации, чтобы сделать компанию конкурентоспособной в долгосрочной перспективе.
Volkswagen управляет 10 заводами в Германии, из которых шесть находятся в Нижней Саксонии, три - в Саксонии и один - в Гессене. На заводах концерна в Германии работают около 120 тысяч человек, около половины из них - в Вольфсбурге.