В этом выпуске передачи «Своя правда» речь пойдет о школе как системе. Есть ли будущее у классической школы - с партами, домашними заданиями и беспрекословным авторитетом учителя? Способна ли неформальная школа предложить тот же уровень академической подготовки, что и традиционная? На эти вопросы дискутируют в студии педагоги, родители и сами ученики.
Видео ⟩ Психолог о школьной системе: главное, чтобы у ребенка не было стресса
В передаче приняла участие и член Союза школьных психологов Ольга Луптова, по словам которой нет единого рецепта обучения, который бы подходил для всех учеников.
«Важно найти баланс между авторитарным учителем и учителем, у которого все дозволено. Этот баланс очень важен. И важно, чтобы учитель и ученик нашли между собой какой-то контакт. Дети очень разные, кому-то подходит один метод, а кому-то - другой. Очень сложно найти какой-то правильный рецепт, применимый ко всем. На самом деле, главное, чтобы у ребенка не было стресса. Потому что когда у ребенка очень повышен уровень стресса, ребенок теряется и его мозг уже не работает так, как он должен работать. Главный вопрос, как создать такую комфортную среду, чтобы у ребенка не было стресса. Чтобы ребенок чувствовал, что ему хорошо и комфортно, что он нужен и важен в школе, что если ты получил двойку, это не означает, что ты ни на что не годишься, ты плохой. Очень важно, чтобы и к этим детям хорошо относились и к ним искали подход. И предлагали бы какие-то методы, как исправить эту двойку или улучшить их результат»,- сказала Ольга Луптова.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Школьный формат вне формата» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.