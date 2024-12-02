Видео Психолог о школьной системе: главное, чтобы у ребенка не было стресса

«Важно найти баланс между авторитарным учителем и учителем, у которого все дозволено. Этот баланс очень важен. И важно, чтобы учитель и ученик нашли между собой какой-то контакт. Дети очень разные, кому-то подходит один метод, а кому-то - другой. Очень сложно найти какой-то правильный рецепт, применимый ко всем. На самом деле, главное, чтобы у ребенка не было стресса. Потому что когда у ребенка очень повышен уровень стресса, ребенок теряется и его мозг уже не работает так, как он должен работать. Главный вопрос, как создать такую комфортную среду, чтобы у ребенка не было стресса. Чтобы ребенок чувствовал, что ему хорошо и комфортно, что он нужен и важен в школе, что если ты получил двойку, это не означает, что ты ни на что не годишься, ты плохой. Очень важно, чтобы и к этим детям хорошо относились и к ним искали подход. И предлагали бы какие-то методы, как исправить эту двойку или улучшить их результат»,- сказала Ольга Луптова.