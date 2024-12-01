Поездка на такси в Таллиннский аэропорт станет дороже

«В связи с изменением законодательства нам придется внести некоторые коррективы в отношении цен на поездки на такси», - сказал вице-мэр Таллинна Каарель Оя (Социал-демократическая партия).

С таксомоторными компаниями также обсуждалась тема платы за инфраструктуру аэропорта. Таллиннский аэропорт взимает с таксомоторных компаний плату за проезд по своей территории, но действующие в столице правила таксоизвоза предусматривают верхний предел платы за начало поездки.

«Я считаю правильным, чтобы таксомоторные компании перекладывали плату за инфраструктуру, требуемую аэропортом, на клиента», - отметил Оя.

«Сложилась ситуация, которая теоретически может сделать поездку на такси в аэропорт несколько дороже - от нескольких десятков центов до одного евро», - добавил он.