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Кая Каллас: происходящее в Грузии повлияет на отношения с ЕС, не исключено введение санкций (1)

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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Postimees

Новая глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Кая Каллас предупредила в воскресенье о возможности применения насилия в Грузии против демонстрантов, протестующих против решения правительства отложить вступление в Европейский союз.

«Очевидно, что насилие против мирных протестующих неприемлемо, и правительство Грузии должно уважать волю грузинского народа», - заявила Каллас журналистам.

«Что касается Европейского союза, то это, безусловно, будет иметь последствия для наших отношений с Грузией», - добавила она.

Также Каллас отметила, что странам-членам ЕС были представлены варианты реагирования на происходящее в Грузии, не исключается и введение санкций.

«У нас есть разные варианты, но, конечно, мы должны прийти к соглашению», - сказала Каллас.

Вчера вечером у здания парламента Грузии произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами, протестовавшими против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС.

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