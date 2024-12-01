Новая глава внешнеполитического ведомства Еврокомиссии Кая Каллас предупредила в воскресенье о возможности применения насилия в Грузии против демонстрантов, протестующих против решения правительства отложить вступление в Европейский союз.
«Очевидно, что насилие против мирных протестующих неприемлемо, и правительство Грузии должно уважать волю грузинского народа», - заявила Каллас журналистам.
«Что касается Европейского союза, то это, безусловно, будет иметь последствия для наших отношений с Грузией», - добавила она.
Также Каллас отметила, что странам-членам ЕС были представлены варианты реагирования на происходящее в Грузии, не исключается и введение санкций.
«У нас есть разные варианты, но, конечно, мы должны прийти к соглашению», - сказала Каллас.
Вчера вечером у здания парламента Грузии произошли ожесточенные столкновения между полицией и демонстрантами, протестовавшими против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС.