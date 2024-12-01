Цахкна: правящая партия Грузии годами лгала собственному народу

Цахкна заявил, что люди имеют право выражать свое мнение в знак протеста. Непропорциональное насилие, примененное грузинскими властями против протестующих, абсолютно неприемлемо и требует решительной реакции со стороны обоих партнеров по ЕС, поскольку за такими действиями должны последовать последствия.

«Последние несколько дней принесли очень тревожные новости из Грузии. С каждым днем мы все больше видим, как правящая партия Грузии готова использовать все более жестокое насилие, чтобы настроить свой народ против того, что поддерживает грузинское большинство и чего грузинский народ добивался на протяжении десятилетий», - сказал министр иностранных дел.