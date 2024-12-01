Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» имеет долгую и систематическую историю лжи как по отношению ко всей нации, так и по отношению к своим избирателям.
Цахкна: правящая партия Грузии годами лгала собственному народу
Цахкна заявил, что люди имеют право выражать свое мнение в знак протеста. Непропорциональное насилие, примененное грузинскими властями против протестующих, абсолютно неприемлемо и требует решительной реакции со стороны обоих партнеров по ЕС, поскольку за такими действиями должны последовать последствия.
«Последние несколько дней принесли очень тревожные новости из Грузии. С каждым днем мы все больше видим, как правящая партия Грузии готова использовать все более жестокое насилие, чтобы настроить свой народ против того, что поддерживает грузинское большинство и чего грузинский народ добивался на протяжении десятилетий», - сказал министр иностранных дел.
«Мы находимся в контакте с нашими соседями, коллегами и союзниками по этому вопросу, и все варианты находятся на столе переговоров», - добавил Цахкна.