Сегодня днем на площади Вабадузе в Таллинне проходит демонстрация «За права детей и против несправедливости».
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ребенок – не вещь! В Таллинне проходит демонстрация в защиту прав детей
НКО Eesti Laste Õiguste Eest («За защиту детей Эстонии») призывает обратить внимание: что для того, чтобы сделать Эстонию более безопасным и справедливым местом, необходимы серьезные изменения. «Проблемы не решаются в закрытых залах суда - они требуют открытого обсуждения и солидарности всего общества. Мы пытаемся отстаивать это и открыто говорить о том, что права детей - это права человека», - написали организаторы демонстрации в социальных сетях.