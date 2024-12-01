ГАЛЕРЕЯ Ребенок – не вещь! В Таллинне проходит демонстрация в защиту прав детей

НКО Eesti Laste Õiguste Eest («За защиту детей Эстонии») призывает обратить внимание: что для того, чтобы сделать Эстонию более безопасным и справедливым местом, необходимы серьезные изменения. «Проблемы не решаются в закрытых залах суда - они требуют открытого обсуждения и солидарности всего общества. Мы пытаемся отстаивать это и открыто говорить о том, что права детей - это права человека», - написали организаторы демонстрации в социальных сетях.

«Ребенок - это не "вещь", мать - не "должник", а отец ребенка - не "кредитор". Ребенок - это человек с теми же правами, что и все взрослые в Эстонии. Но почему в Эстонии до сих пор не слышат голоса детей?» - задаются вопросом организаторы.