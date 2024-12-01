«Смерть от GPS». Как часто навигаторы и карты приводят путешественников к проблемам?

В субботу 23 ноября трое мужчин в индийском штате Уттар-Прадеш возвращались со свадьбы. Они следовали маршруту, который для них проложило приложение Google Maps, когда на их пути оказался недостроенный мост. Машина набирала скорость и, в отсутствии предупреждений как в навигаторе, так и на дороге, упала в реку Рамганга. Все трое мужчин погибли.

Местная полиция в рамках расследования планирует поговорить с чиновниками из департамента общественных работ (почему на дороге не было знаков и заграждений?) и региональными представители Google Maps. Пока что компания Google только выразила «глубочайшие соболезнования» семьям погибших и пообещала тесно сотрудничать с властями и предоставлять поддержку в расследовании инцидента».

Это далеко не первый случай, когда маршрут, проложенный GPS-навигатором, приводит путешественников к смерти или серьезным травмам.

В той же Индии в июле этого года пять студентов заблудились в лесу в округе Дхенканал. Они возвращались из храма и воспользовались Google Maps, чтобы построить маршрут. К счастью, им удалось связаться с полицией, и спустя 11 часов студентов нашли.

У феномена даже есть название- «смерть от GPS» (death by GPS) - и страничка в Википедии.

Еще в 2017 году исследователи изучили 158 случаев, когда персональные системы навигации (то есть не навигация, например, в самолете) привели к «уникальным катастрофическим инцидентам».