Трамп назначил своего родственника-преступника послом США во Франции

Кушнер - «потрясающий бизнес-лидер, филантроп и специалист по заключению сделок, который будет решительно отстаивать интересы нашей страны в качестве ее представителя», - написал Трамп на своем сайте Truth Social, добавив, что Джаред «тесно сотрудничал с ним в Белом доме».

Этот выбор соответствует сложившейся у Трампа практике назначения на важные посты состоятельных людей, близких к его семье или доказавших свою преданность.

Чарльз Кушнер - мультимиллионер, магнат недвижимости и бывший адвокат; его сын был старшим советником во время первого срока Трампа.

Однако Трамп не упомянул о том, что старший Кушнер в свое время отбывал двухлетний срок, причем большую его часть - в федеральной тюрьме.

Сейчас Кушнеру 70 лет, и в 2004 году он признал себя виновным по таким обвинениям, как уклонение от уплаты налогов, фальсификация показаний и незаконное финансирование избирательной кампании.

В то время Кушнер дал показания, что нанял проститутку, чтобы соблазнить свою сестру, сотрудничавшую с расследованием финансирования избирательной кампании, и записал видео этой встречи, которое отправил сестре, чтобы убедить ее отказаться от дачи показаний против него. В 2020 году Трамп помиловал Кушнера.

Первыми двумя послами США в Париже были знаменитый изобретатель и государственный деятель Бенджамин Франклин и будущий президент Томас Джефферсон.