Трамп угрожает странам БРИКС стопроцентными тарифами

«Попытки стран БРИКС уйти от доллара закончились», - написал вчера Трамп на своей социальной медиаплатформе Truth Social.

«Мы потребуем от этих стран обещания, что они не будут создавать валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту для замены могущественного доллара США, или они увидят 100-процентные тарифы и должны быть готовы попрощаться с несравненной экономикой США», - добавил Трамп.

Изначально БРИКС был создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. В этом году к ней также официально присоединились Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет, а интерес к вступлению проявили более 30 стран, сообщает CNN.

В 2023 году президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать общую валюту для стран БРИКС, чтобы снизить зависимость от доллара США.

Использование валюты и банковской сети БРИКС позволило бы таким странам, как Россия, Китай и Иран, избежать западных санкций. В реальности возможность создания новой валюты довольно отдаленная из-за экономических и геополитических разногласий внутри союза.