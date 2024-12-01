Скончался известный эстонский зоолог Фред Юсси

Юсси родился 29 января 1935 года на острове Аруба, который расположен в Карибском море. Юсси переехал в Эстонию вместе с матерью и старшим братом в 1938 году.

В 1953 году Юсси поступил в Тартуский государственный университет, изучал биологию и зоологию. Университет он окончил в 1958 году.

Работа Юсси была очень разносторонней. Он является автором многих книг, статей, фотоальбомов и передач.

Юсси посвятил себя запечатлению природы и ландшафтов Эстонии и развитию сферы охраны природы. Является обладателем множества наград: например, в 1998 году он получил Орден Белой звезды IV класса, а в 2006 году - Орден Государственного герба III класса. В 2019 году он получил премию за дело всей жизни в области культуры.