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Скончался известный эстонский зоолог Фред Юсси

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Фред Юсси.
Фред Юсси. Фото: jaan tootsen

В возрасте 89 лет скончался зоолог и фотограф-натуралист Фред Юсси.

Юсси родился 29 января 1935 года на острове Аруба, который расположен в Карибском море. Юсси переехал в Эстонию вместе с матерью и старшим братом в 1938 году.

В 1953 году Юсси поступил в Тартуский государственный университет, изучал биологию и зоологиюУниверситет он окончил в 1958 году.

Работа Юсси была очень разносторонней. Он является автором многих книгстатей, фотоальбомов и передач

Юсси посвятил себя запечатлению природы и ландшафтов Эстонии и развитию сферы охраны природы. Является обладателем множества наград: например, в 1998 году он получил Орден Белой звезды IV класса, а в 2006 годуОрден Государственного герба III класса. В 2019 году он получил премию за дело всей жизни в области культуры.

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