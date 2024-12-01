Начинаются военные учения «Молния»: на дорогах участится движение военных колонн

«В ходе учений необходимо отработать быструю переброску французских, британских и эстонских сил, а также укрепить сотрудничество между ними. Подразделения Вооруженных сил Франции проведут сухопутную и воздушную операции по переброске сил в Эстонию, после чего совместно с британскими и эстонскими подразделениями поупражняются в выполнении поставленных задач», - сказал командир дивизии и ответственный за учения генерал-майор Индрек Сирель.

Основные действия учений развернутся в Северной и Северо-Восточной частях Эстонии с 2 по 15 декабря.

В рамках учений подразделения НАТО отработают механизмы переброски сил в зону конфликта. Особое внимание будет уделено интеграции в союзническую боевую группу в Эстонии для отражения угроз с воздуха, суши и моря. В маневрах примут участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании. На первой неделе фокус учений направлен на переброску подразделений и укрепление сотрудничества в различных районах Северо-Восточной Эстонии. На второй неделе в северо-восточной части страны на военном полигоне Сиргала запланированы стрельбы.

В ходе учений над восточным крылом Эстонии пройдут полеты на малых высотах с использованием различных имитационных средств: в том числе холостые патроны. Тяжелая техника, авиация и средства имитации могут повлиять на привычный уровень шума. Поэтому Силы обороны просят по возможности держать восприимчивых к шуму животных внутри помещений и объяснять детям суть происходящего.

К маневрам привлечены сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения Сил обороны и Кайтселийт. Также в них поучаствуют боевая группа НАТО в Эстонии и другие переброшенные на время учений подразделения союзников.

В течение этих двух недель на дорогах общего пользования участится движение военных колонн. Силы обороны надеются на понимание и просят водителей запастись терпением и временем.

Международные боевые группы НАТО находятся в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. На сегодняшний день в боевую группу в Эстонии входят союзники из Великобритании, Франции и Исландии.