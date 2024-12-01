Протесты в Грузии не утихают четвертый день. Главное, что происходит сейчас

Акции протеста продолжаются четыре дня подряд, самая многочисленная, с участием десятков тысяч людей, прошла 30 ноября. Она затянулась до поздней ночи, в ходе которой протестующие запускали фейерверки, а полиция в ответ использовала дубинки и водометы.

Власти заняли жесткую позицию по отношению к протестующим. Премьер Кобахидзе сказал, что не допустит «украинизации Грузии» - то есть Майдана, который в 2003-2004-м и 2013-2014-м дважды приводил к смене власти в Украине.

У этой акции появились и первые значимые политические последствия. Заканчивающая в декабре свой срок президент Саломе Зурабишвили заявила 30 ноября, что не считает парламент легитимным (следующего президента он должен выбрать в декабре) и поэтому продолжит работать на своем посту. В «Грузинской мечте» заявили, что новые выборы пройдут в срок.

А 1 декабря агентство AFP процитировало новую главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Та не исключила, что Евросоюз введет против Грузии санкции из-за жестких разгонов протестов.

Вечером 1 декабря Саломе Зурабишвили выступила с телеобращением, где сказала, что акции протеста не просто соответствуют Конституции страны, но и защищают ее.

Баррикада в Тбилиси в полутьме. Многие люди на баррикаде в масках, у них флаги Грузии, ЕС и Украины. Фото: BBC

Если расчет властей был на демонстрацию силы , то он не сработал

Рассказывает корреспондентка Русской службы Би-би-си в Грузии Нина Ахметели: