Эстония, Литва и Латвия вводят санкции в отношении грузинских чиновников

Это постановление Правительства Республики, на основании которого этим людям запрещен въезд из-за нарушения прав человека, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Те, кто выступают против демократии и нарушают права человека, не приветствуются в наших странах», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»).

Цахкна заявил, что люди имеют право выражать свое мнение: «Непропорциональное насилие, примененное грузинскими властями против протестующих, абсолютно неприемлемо и требует решительной реакции с нашей стороны и со стороны партнеров ЕС».

Протесты в Грузии

Правительство Грузии отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз на следующие четыре года, заявил в четверг, 28 ноября, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Грузинская оппозиция уже четвертый день протестует против решения властей. За три предыдущих дня полиция задержала более 200 человек. Полицейский спецназ оттесняет протестующих от здания парламента Грузии, используя водометы и, как сообщают СМИ, и слезоточивый газ.