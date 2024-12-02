Сотни учителей обратились к Рийгикогу и правительству с важным призывом

Подписание образовательного соглашения запланировано на декабрь 2024 года. Если сравнить предложения, составленные в 2021 году комиссией Рийгикогу по культуре с соглашением об образовании, направленным на обеспечение повышения престижа профессии учителя и будущего роста учителей, то можно увидеть очень большие принципиальные несоответствия.

Важнейшим недостатком образовательного договора является отсутствие соглашения о том, что является основной работой учителя, а что является согласованной дополнительной работой. Также нет адекватного соглашения о количестве контактных часов.

Согласно образовательному договору работа классного руководителя является частью работы учителя. Для учителей работа классным руководителем является дополнительной обязанностью, выполнение которой сопровождается конкретными задачами и не входит в работу всех учителей.

Хотя комиссия по культуре Рийгикогу отдельно указала, что зарплата классного руководителя должна быть значительно увеличена, в договоре об образовании нет договоренности о минимальной зарплате за работу классного руководителя.

Мадис Сомелар, координатор сети союзов учителей: «Мы благодарим министра образования и науки за ее усилия по повышению престижа профессии учителя и обеспечению будущего роста учителей. Мы понимаем, что обеспечение преемственности учителей – это совместная работа различных сторон. Заключаемое образовательное соглашение является шагом в правильном направлении по сравнению с прошлым, особенно с точки зрения модели карьерного роста. В остальном соглашение является лозунговым, лишенным содержания и не решает вопроса преемственности учителей. Несправедливой и возмутительной является ситуация, когда ученики Эстонии сталкиваются в школах с людьми, которым не хватает знаний и навыков, необходимых для преподавания. В 2020–2021 годах комиссия Рийгикогу по культуре проделала тщательную работу по рассмотрению проблемы и предложению ее решений. Было бы разумно начать системно реализовывать предложения Рийгикогу».