Джо Байден помиловал своего сына

«С первого дня в этой должности я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений министерством юстиции, и я сдержал слово, даже когда видел, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют», — говорится в заявлении Байдена.

Еще в сентябре и сам Байден, и его пресс-секретарь заверяли, что он не собирается издавать указ о помиловании сына.

В июне присяжные признали 54-летнего Хантера Байдена виновным в том, что он при покупке оружия в 2018 году скрыл тот факт, что был наркоманом. Байден-младший стал первым в истории США сыном действующего президента, признанным виновным в преступлении.

Затем, в сентябре, Хантер Байден сам признал вину в другом деле — об уклонении от налогов.

В заявлении, обнародованном вечером воскресенья, Джо Байден утверждает, что суды над его сыном оказались «заражены политикой» и потому закончились неправосудными решениями.

«Когда я на этих выходных принял это решение, откладывать его исполнение больше не имело смысла. Я надеюсь, что американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению», — говорится в заявлении.

Хантер Байден тоже выступил с заявлением, в котором сказал, что ошибки, которые он совершил, когда был наркоманом, были использованы в политических целях, чтобы публично унизить и опозорить всю семью Байденов.