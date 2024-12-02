В ноябре Эстония заняла третье место в еврозоне по уровню инфляции

Годовая инфляция в еврозоне выросла с 2% в октябре до 2,3% в ноябре, свидетельствуют предварительные данные Евростата.

Согласно экспресс-оценке статистического ведомства ЕС, тройку лидеров по темпам роста цен в ноябре составили Бельгия (5%), Хорватия (4%), а также Эстония и Нидерланды - по 3,8%. Наименее заметно цены выросли в Ирландии - на 0,5%.

По оценке аналитиков, в первую очередь в еврозоне подорожали услуги, а также продукты питания, табачные изделия и алкоголь.