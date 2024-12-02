В понедельник в 18:00 грузины, проживающие в Эстонии, собрались перед посольством Грузии на площади Виру, чтобы выразить солидарность со своими соотечественниками, живущими на родине.

Демонстрация проводится в ответ на недавнее решение грузинского правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Это противоречивое решение вызвало широкие протесты в Грузии.

«Мы выражаем солидарность со всеми представителями государственного и частного сектора, которые открыто выступают против попытки нынешнего правительства вернуть Грузию в сферу влияния России», - заявили в организации «Грузинский дом», осудив события в Грузии в заявлении, опубликованном в четверг.

«Мы считаем, что происходящее в Грузии и решения, принятые грузинским правительством, противоречат курсу на евроинтеграцию страны и Конституции Грузии. Поэтому мы поддерживаем заявление президента Грузии от 28 ноября и призываем посла Грузии в Эстонии Зураба Хамашуридзе занять четкую позицию и дистанцироваться от антизападного курса грузинского правительства. В противном случае Грузинский дом прекратит всякое сотрудничество с посольством Грузии в Эстонии со 2 декабря 2024 года», - заявила зонтичная организация грузинских культурных организаций в Эстонии.