В декабре национальная авиакомпания Nordica планирует сократить 176 сотрудников. Всего в ней было занято 550 человек, часть из которых сейчас попросту находится в неведении, поскольку они работали в специально созданных для авиакомпании фирмах по найму, передает Rus.ERR.
Профсоюз: сотрудники Nordica не получили зарплату и сидят дома
«По данным Коммерческого регистра, в компании по найму 61 сотрудник. К настоящему моменту все они вернулись в Эстонию, сидят дома без работы и не знают, что с ними будет дальше: будет работа или банкротство», - сообщил глава профсоюза работников транспорта Юллар Каллас, добавив, что у работников нет никакой информации, и это плохо.
Облегчением для сотрудников может служить тот факт, что без работы они долго не останутся: пилоты и стюардессы, технический персонал и администрация крайне востребованы на международном рынке труда.