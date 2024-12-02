Профсоюз: сотрудники Nordica не получили зарплату и сидят дома

«По данным Коммерческого регистра, в компании по найму 61 сотрудник. К настоящему моменту все они вернулись в Эстонию, сидят дома без работы и не знают, что с ними будет дальше: будет работа или банкротство», - сообщил глава профсоюза работников транспорта Юллар Каллас, добавив, что у работников нет никакой информации, и это плохо.