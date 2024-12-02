В Эстонии прогнозируют сильное снижение ставки Euribor

К концу ноября этого года ставка Euribor сроком на полгода опустилась до 2,695%, и эта тенденция будет продолжаться, считают специалисты

Аналитики говорят, что ожидания по процентным ставкам были снижены из-за ослабления экономики еврозоны и трудностей в производстве как в Германии, так и во Франции.

В Swedbank предположили, что в конце следующего года можно ожидать, что шестимесячная ставка Euribor упадет ниже двух процентов, поскольку рост цен в еврозоне замедляется, а Европейский центральный банк продолжает снижать процентные ставки.

В LHV ожидают, что к концу 2025 года шестимесячная ставка Euribor упадет примерно до 1,75 процента.