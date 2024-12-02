Чемпионат северных стран по плаванию: несколько рекордов Эстонии и мощное выступление Ефимовой

​За неделю до будапештского ЧМ Ефимова на 200-метровке показала время 2.22,65, что принесло ей уверенное первое место. На втором месте финская пловчиха Веэра Мустонен – ее Ефимова опередила больше чем на четыре секунды.

В Дании было установлено несколько рекордов Эстонии. Маари Рандвяли преодолела дистанцию 400 м вольным стилем за 4.14,79 – со своим результатом она заняла третье место среди юниоров и установила рекорд Эстонии среди юниоров. Мириам Юрисоо преодолела 200 м баттерфляем за 2.16,15 и заняла второе место, также она обновила юниорский рекорд Эстонии.

Рекорды были установлены и в эстафете. В женской эстафете 4х200 метров вольным стилем сборная Эстонии в составе Рандвяли, Шерил Танклер, Кирке Мытсник и Кирке Мадар проплыла время 8:17,07, что стало рекордом Эстонии. Новый юниорский рекорд на той же дистанции установила и мужская сборная Эстонии в составе Сийма Кескюла, Оливера Сукка, Оливера Куулпака и Айрона Паюла со временем 7:22,27, что принесло им шестое место в соревновании.

В стартовый день соревнований на пьедестал также поднялись Ларс Себастиан Антониак, Георг Филиппов и Ричард Лейб.

Чемпионат северных стран продолжится в Дании в понедельник и вторник. В этом году чемпионат мира по по короткой воде пройдет в Будапеште, столице Венгрии, с 10-15 декабря.