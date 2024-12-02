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Взносы во II пенсионную степень увеличил каждый пятый

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Взносы во II пенсионную степень увеличил каждый пятый.
Взносы во II пенсионную степень увеличил каждый пятый. Фото: Sander Ilvest, Postimees

До полуночи 30 ноября была возможность увеличить взносы во вторую пенсионную ступень с прежних 2% до 4% или 6%. В этом году свои взносы во вторую пенсионную ступень увеличили более 74 008 человек. По данным Пенсионного регистра Эстонии, на утро 1 декабря 27 863 человек повысили взнос до 4%, а до 6% - 46 145 человек.

«Особенно приятно видеть, какое число людей, решивших увеличить пенсионные взносы до 6%. Накопления во второй и третьей пенсионных ступенях - это один из самых простых и эффективных способов долгосрочных сбережений, и мы рады видеть, что уже в первый год так много людей воспользовались этой возможностью», - отметил председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту. Выбранный размер взноса вступит в силу с нового года.

По словам Валлисту, высокий интерес к увеличению взносов во вторую ступень прежде всего свидетельствует о том, что жители Эстонии начинают более серьезно относиться к обеспечению своего будущего.

«Регулярные, автоматизированные взносы во вторую ступень, которые не облагаются налогами, - один из самых действенных способов повышения уверенности в будущем», - уверен Валлисту. Он добавил, что за последние годы это один из самых позитивных изменений в местной пенсионной системе, и выразил надежду, что высокий интерес людей вдохновит государство продолжать внедрять изменения, которые будут стимулировать накопление сбережений в будущем.

Согласно исследованиям, в будущем средняя государственная пенсия в Эстонии составит лишь треть от средней зарплаты, что приведет к значительному ухудшению уровня жизни. Давление на пенсионную систему Эстонии будет только расти, так как с увеличением числа пенсионеров доля трудоспособного населения будет сокращаться.

Поэтому самостоятельные накопления становятся все более важными. «Наибольший вклад в свое финансовое будущее может сделать сам человек, откладывая во вторую и третью пенсионные ступени. Обе ступени предлагают инвесторам значительные налоговые льготы, что делает их особенно разумным выбором для долгосрочного накопления», - отметил Валлисту.

Взносы во вторую ступень вычитаются из зарплаты до уплаты подоходного налога, а с взносов в третью ступень можно вернуть подоходный налог.

Начать накопления для будущей пенсии, как и любые инвестиции, разумно как можно раньше. Чем больше времени, тем эффективнее работает сложный процент. Однако начать стоит и позже. Например, если 45-летний человек, зарабатывающий среднюю брутто-зарплату в Эстонии (2000 евро), начнет инвестировать во вторую ступень и будет направлять туда 6% от своей зарплаты, то к моменту выхода на пенсию он накопит около 66 000 евро. При добавлении к этой сумме средней номинальной годовой доходности фондов второй ступени (3,9% с 2002 года), его накопления вырастут до почти 95 000 евро.

Заявления на увеличение взносов во вторую ступень можно по-прежнему подавать в своем банке или на сайте www.pensionikeskus.ee, однако новая ставка начнет действовать только с 2026 года.

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