Взносы во II пенсионную степень увеличил каждый пятый.

«Особенно приятно видеть, какое число людей, решивших увеличить пенсионные взносы до 6%. Накопления во второй и третьей пенсионных ступенях - это один из самых простых и эффективных способов долгосрочных сбережений, и мы рады видеть, что уже в первый год так много людей воспользовались этой возможностью», - отметил председатель правления LHV Varahaldus Вахур Валлисту. Выбранный размер взноса вступит в силу с нового года.

По словам Валлисту, высокий интерес к увеличению взносов во вторую ступень прежде всего свидетельствует о том, что жители Эстонии начинают более серьезно относиться к обеспечению своего будущего.

«Регулярные, автоматизированные взносы во вторую ступень, которые не облагаются налогами, - один из самых действенных способов повышения уверенности в будущем», - уверен Валлисту. Он добавил, что за последние годы это один из самых позитивных изменений в местной пенсионной системе, и выразил надежду, что высокий интерес людей вдохновит государство продолжать внедрять изменения, которые будут стимулировать накопление сбережений в будущем.

Согласно исследованиям, в будущем средняя государственная пенсия в Эстонии составит лишь треть от средней зарплаты, что приведет к значительному ухудшению уровня жизни. Давление на пенсионную систему Эстонии будет только расти, так как с увеличением числа пенсионеров доля трудоспособного населения будет сокращаться.