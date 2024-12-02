В минувшие выходные эстонские биатлонисты впервые в этом сезоне стартовали в серии Кубка. После воскресной эстафеты главный тренер команды Штефан Линдингер похвалил женскую команду.
Главный тренер сборной Эстонии по биатлону: какая-то чехарда, для такого дня нужны крепкие нервы
В женской эстафете 4х6 км отлично стартовала Регина Эрмитс, передав эстафету Туули Томингас.
«Сегодня была полная карусель. Для такого дня нужны крепкие нервы. Прекрасный старт Регины Эрмитс. Очень хорошая работа при стрельбе. Кроме того, она боролась до последней минуты», - прокомментировал в воскресенье вечером в прямом эфире ETV главный тренер сборной Эстонии по биатлону Штефан Линдингер.
Томингас также хорошо начала, стрельба получилась, однако на лыжне все пошло не так хорошо.
«Что-то случилось с лыжами, с кантом. Это чувствовалось в конце первого тура», - сказала Томингас.
«Туули тоже хорошо стартовала. Не знаю, что потом случилось. Показалось, что были проблемы с лыжами. Перед стрельбой из положения стоя на 500 метрах она потеряла 10 секунд. Пока дополнительной информации нет», - сказал Линдингер.
Томингас, опустившаяся на 11-ю позицию, передала эстафету Сусан Кюльм, которая вошла в десятку лучших благодаря безупречной стрельбе на огневом рубеже. Йоханна Талихярм, исполнявшая роль ключевой спортсменки, была близка к седьмому месту, но ее лыжная гонка также оказалась не такой удачной. «Жаль, но девушки боролись упорно. Несмотря на все проблемы, мы пробились в десятку лучших», - сказал тренер.
Мужская сборная пришла предпоследней
Линдингеру особо нечего было сказать о мужской команде (Рене Цахкна, Марк-Маркос Кехва, Кристо Сиймер, Роберт Хелдна). Команда выступила на соревнования в эстафете 4х7,5 км. Рене Цахкна вел первую смену, и провалил первое стрельбище (лежа). Он израсходовал все запасные патроны, был вынужден пройти штрафной круг в 150 метров и покинул стадион последним. Ему также понадобилось три запасных патрона при стрельбе стоя.
Вторую смену вел Марк-Маркос Кехва, дебютировавший в Кубке мира. 20-летний биатлонист не смог улучшить место, но оба раза не промахнулся на стрельбище. Когда Кристо Сиймер начал вести третью смену, Эстония уже проигрывала лидерам уже пять минут и 27 секунд. На первом круге он справился со стрельбой, использовав два запасных патрона, но на втором круге эстонца догнал лидер Франции Эрик Перро. Сборная Эстонии завершила соревнования на 21-м, или предпоследнем, месте. Второй день подряд Роберт Хелдна не смог выйти на трассу.
«Если начинать эстафету с такой стрельбы, исправить ситуацию будет сложно. После первого круга мы сильно отставали от остальных. Нам с Рене Цахкна нужно проанализировать, что пошло не так. Это нехорошее начало, и так быть не должно. Жаль, что у Марка-Маркоса Кехвы состоялся такой дебют в серии КМ. Но он сделал хороший старт», - заключил Линдингер.
На этой неделе в Контиолахти на этапе Кубка мира пройдут и соревнования в индивидуальном зачете.