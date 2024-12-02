Главный тренер сборной Эстонии по биатлону: какая-то чехарда, для такого дня нужны крепкие нервы

В женской эстафете 4х6 км отлично стартовала Регина Эрмитс, передав эстафету Туули Томингас.

«Сегодня была полная карусель. Для такого дня нужны крепкие нервы. Прекрасный старт Регины Эрмитс. Очень хорошая работа при стрельбе. Кроме того, она боролась до последней минуты», - прокомментировал в воскресенье вечером в прямом эфире ETV главный тренер сборной Эстонии по биатлону Штефан Линдингер.

Томингас также хорошо начала, стрельба получилась, однако на лыжне все пошло не так хорошо.

«Что-то случилось с лыжами, с кантом. Это чувствовалось в конце первого тура», - сказала Томингас.

«Туули тоже хорошо стартовала. Не знаю, что потом случилось. Показалось, что были проблемы с лыжами. Перед стрельбой из положения стоя на 500 метрах она потеряла 10 секунд. Пока дополнительной информации нет», - сказал Линдингер.

Томингас, опустившаяся на 11-ю позицию, передала эстафету Сусан Кюльм, которая вошла в десятку лучших благодаря безупречной стрельбе на огневом рубеже. Йоханна Талихярм, исполнявшая роль ключевой спортсменки, была близка к седьмому месту, но ее лыжная гонка также оказалась не такой удачной. «Жаль, но девушки боролись упорно. Несмотря на все проблемы, мы пробились в десятку лучших», - сказал тренер.

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