Спасателям, согласно опросам, доверяют 97% жителей Эстонии. Это беспрецедентный уровень доверия. Для сравнения: Рийгикогу доверяют 27% населения, правительству - 31%, а президенту - 65%. Такое отношение к спасателям объяснить несложно, пишут бывший спасатель Никита Грознов и депутат Таллиннского горсобрания Александр Зданкевич.
Мнение ⟩ Спасем спасателей, или Почем чувство миссии?
Ни для кого не секрет, что они получают за свой нелегкий, а порой опасный, связанный с риском для жизни труд, довольно скромную зарплату, поэтому основная причина, по которой они остаются в профессии - преданность своему делу и, как бы пафосно это ни звучало, чувство миссии. Не случайно Спасательный департамент при поиске новых сотрудников всегда подчеркивает: это работа с миссией (Missioniga töö).
Почем чувство миссии?
Сейчас, например, департамент ищет спасателей в команду Кохтла-Ярве. Обещанная зарплата - 1635 евро брутто плюс доплаты за ночные смены и праздничные дни. Средний уровень зарплаты спасателей - 1797 евро брутто. Для сравнения: средняя месячная зарплата в Эстонии во втором квартале 2024 года составила 2007 евро. И это вызывает вопросы.
Еще в 2018 году было принято политическое решение, что к 2023 году зарплата спасателей составит 120% от средней по стране. Это обещание так и осталось нереализованным. Мало того, в прошлом году было решено заморозить зарплаты спасателей на четыре года. На практике это означает, что если в ближайшие годы средняя зарплата по стране будет расти, то разрыв между ней и зарплатой спасателей увеличится еще больше, а реальная зарплата спасателей, учитывая инфляцию, будет становиться все меньше.
Вдобавок ко всему, спасателей может ожидать неприятный сюрприз: департамент рассматривает возможность частичного введения 12-часовых смен вместо 24-часовых. Для очень многих спасателей нынешний график - шесть-восемь смен по 24 часа в месяц, позволяет совмещать основную работу с дополнительной. У кого-то есть свое дело, кто-то берет подработки. Этот устоявшийся ритм помогает компенсировать зарплату, которая ниже средней по стране и, соответственно, позволяет продолжать работать спасателем. Но и эту стабильность хотят нарушить.
Из-за запланированных нововведений увеличится количество рабочих дней, уменьшатся доплаты за ночные часы, а привычный распорядок будет нарушен. Согласно опросу, проведенному профсоюзом работников спасательных служб, по меньшей мере 120 сотрудников (примерно 7,5% от числа оперативных сотрудников департамента) высказали мнение, что в случае введения такого распорядка они будут вынуждены уйти с работы.
Если посчитать, сколько недостает спасателям до дохода, чтобы считаться средним классом (примерно 2100 евро чистыми в месяц), разница составит около 700 евро в месяц. Это внушительная цифра, особенно если принять во внимание резкий скачок инфляции за последние три года. Спасателям постоянно напоминают, что их миссия важнее всего. Но эти люди в большинстве своем и без того знают, зачем создан их департамент. Иначе, вероятно, не было бы такого уровня доверия со стороны общества.
Надолго ли хватит энтузиазма?
Основная проблема, с которой сегодня сталкивается Спасательный департамент - нехватка кадров, и, судя по всему, в будущем она станет еще острее. Молодые специалисты все чаще уходят из профессии, что приводит к увеличению среднего возраста действующих спасателей. Низкая зарплата, не дотягивающая до средней по стране, и предстоящие изменения в графике работы только усиливают эту тенденцию.
Несмотря на все трудности, многие спасатели продолжают выполнять свой долг, движимые чувством миссии. Однако, каким бы сильным ни было это чувство, оно не помогает оплачивать счета и обеспечивать семью. И однажды перед каждым из них может встать сложный выбор: верность профессии или стремление к элементарному финансовому благополучию.
Кто-то должен тушить пожары, вырезать людей из покореженных автомобилей или помогать в любых других ситуациях. Причем вариантов таких ситуаций множество: от снятия кольца с опухшего пальца до сотрудничества с полицией и скорой помощью в самых экстремальных ситуациях. Проблемы Спасательного департамента требуют системного подхода и конкретных решений. Как минимум, не стоит менять те механизмы, которые уже работают, а в идеале - выполнить ранее заключенные договоренности.