Мнение Спасем спасателей, или Почем чувство миссии?

Из-за запланированных нововведений увеличится количество рабочих дней, уменьшатся доплаты за ночные часы, а привычный распорядок будет нарушен. Согласно опросу, проведенному профсоюзом работников спасательных служб, по меньшей мере 120 сотрудников (примерно 7,5% от числа оперативных сотрудников департамента) высказали мнение, что в случае введения такого распорядка они будут вынуждены уйти с работы.

Если посчитать, сколько недостает спасателям до дохода, чтобы считаться средним классом (примерно 2100 евро чистыми в месяц), разница составит около 700 евро в месяц. Это внушительная цифра, особенно если принять во внимание резкий скачок инфляции за последние три года. Спасателям постоянно напоминают, что их миссия важнее всего. Но эти люди в большинстве своем и без того знают, зачем создан их департамент. Иначе, вероятно, не было бы такого уровня доверия со стороны общества.

Надолго ли хватит энтузиазма?

Основная проблема, с которой сегодня сталкивается Спасательный департамент - нехватка кадров, и, судя по всему, в будущем она станет еще острее. Молодые специалисты все чаще уходят из профессии, что приводит к увеличению среднего возраста действующих спасателей. Низкая зарплата, не дотягивающая до средней по стране, и предстоящие изменения в графике работы только усиливают эту тенденцию.

Несмотря на все трудности, многие спасатели продолжают выполнять свой долг, движимые чувством миссии. Однако, каким бы сильным ни было это чувство, оно не помогает оплачивать счета и обеспечивать семью. И однажды перед каждым из них может встать сложный выбор: верность профессии или стремление к элементарному финансовому благополучию.

Кто-то должен тушить пожары, вырезать людей из покореженных автомобилей или помогать в любых других ситуациях. Причем вариантов таких ситуаций множество: от снятия кольца с опухшего пальца до сотрудничества с полицией и скорой помощью в самых экстремальных ситуациях. Проблемы Спасательного департамента требуют системного подхода и конкретных решений. Как минимум, не стоит менять те механизмы, которые уже работают, а в идеале - выполнить ранее заключенные договоренности.