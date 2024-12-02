Опрос: все больше людей готовы тратить время на посещение нескольких магазинов, чтобы купить товар со скидкой

В магазинах всех торговых сетях наблюдается низкая посещаемость постоянных покупателей, а текущая экономическая ситуация только усугубляет ее.

«Люди постоянно ищут способы платить меньше за продукты питания и промтовары. Все больше и больше людей готовы жертвовать своим драгоценным временем, чтобы найти выгодные предложения на товары повседневного спроса», – говорит Каймо Нийтару, директор по закупкам и ассортименту Prisma.

Согласно исследованию, люди посещают разные магазины в основном для того, чтобы удовлетворить внезапно возникшую потребность в чем-то. Однако почти половина респондентов упомянула, что посещают несколько разных магазинов именно из-за скидочных предложений. Лишь 16% отметили, что покупают продукты там, где они самого высокого качества или самые свежие.

При этом оказалось, что среди основных посетителей различных сетей магазинов около 25–40% тех, кто из-за роста цен начал посещать помимо своего основного и другие магазины.

«Это очень четкий сигнал всем участникам рынка о том, что настали сложные времена и люди голосуют кошельком. К сожалению, это заставляет людей жертвовать своим комфортом или свободным временем, которое можно было бы провести с семьей, занимаясь хобби или другими более приятными делами, или даже помогая нуждающимся», – заявил Нийтару.

Опрос, проведенный Norstat Eesti по заказу Prisma, проходил 10–23.09.2024 года, в нем приняли участие 700 респондентов в возрасте 20-60 лет из Таллинна, Харьюмаа, Тартумаа, Рапламаа и Ида-Вирумаа.