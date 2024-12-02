Пн, 2.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Лийза Пакоста: чиновники обходят эаконы, это нужно прекратить (1)

Перевод: Вера Копти
Copy
Министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста.
Министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста. Фото: Mihkel Maripuu

Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200») говорит, что ведомства Эстонии должны следовать действующему в стране законодательству, а не основываться только на планах развития учреждений, и министерство планирует сделать многое в этом направлении.

Нынешняя правительственная коалиция пообещала принудительно сократить бюрократию - и что они предприняли? Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста говорит, что сокращение бюрократии является самой большой проблемой экономического развития, поскольку с точки зрения закона все равно, работает ли в компании 10 или 1000 человек - объем отчетности должен быть одинаковым. По ее словам, всю осень в Минюсте велась предварительная работа.

«Наша задача заключалась в том, чтобы заставить государство функционировать по Конституции. И нигде в Конституции не написано, что мы максимально усложняем жизнь людям и предприятиям и притесняем их. Наше общество основано на свободах, и свободы должны быть людям возвращены», - сказала Пакоста.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх