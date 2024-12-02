Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста («Ээсти 200») говорит, что ведомства Эстонии должны следовать действующему в стране законодательству, а не основываться только на планах развития учреждений, и министерство планирует сделать многое в этом направлении.
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Лийза Пакоста: чиновники обходят эаконы, это нужно прекратить (1)
Нынешняя правительственная коалиция пообещала принудительно сократить бюрократию - и что они предприняли? Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста говорит, что сокращение бюрократии является самой большой проблемой экономического развития, поскольку с точки зрения закона все равно, работает ли в компании 10 или 1000 человек - объем отчетности должен быть одинаковым. По ее словам, всю осень в Минюсте велась предварительная работа.