Нынешняя правительственная коалиция пообещала принудительно сократить бюрократию - и что они предприняли? Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста говорит, что сокращение бюрократии является самой большой проблемой экономического развития, поскольку с точки зрения закона все равно, работает ли в компании 10 или 1000 человек - объем отчетности должен быть одинаковым. По ее словам, всю осень в Минюсте велась предварительная работа.

«Наша задача заключалась в том, чтобы заставить государство функционировать по Конституции. И нигде в Конституции не написано, что мы максимально усложняем жизнь людям и предприятиям и притесняем их. Наше общество основано на свободах, и свободы должны быть людям возвращены», - сказала Пакоста.