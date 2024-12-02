Эстонский прыгун с трамплина вошел в историю!

Айгро достиг лучшего результата на этапах Кубка мира среди эстонских спортсменов. До сих пор лучшим был Каарел Нурмсалу, ставший весной 2014 года в Осло на трамплине Хольменколлен шестым. До сих пор лучшей позицией Айгро было 14-е место (четыре года назад также в Рука).

В квалификации этих соревнований он был 16-м и зафиксировал приличное расстояние полета - 138 метров. В первом туре Айгро пролетел почти такое же расстояние, что и в квалификации - 136 метров, однако этого оказалось достаточно, чтобы выйти в лидеры соревнований. После него на вышке оставалось еще 23 прыгуна, из которых только четверо смогли превзойти Айгро.

Первое место занял немец Андреас Веллингер (146,5 м, 143,4 балла). Второе место у австрийца Штефана Крафта, третье у немца Карла Гайгера и четвертое место у австрийца Даниэля Чофенига. Айгро набрал 128,1 балл, до места на пьедестале ему не хватило 6,2 очка.

Во втором туре совершить прыжки сумели лишь некоторые спортсмены, после чего соревнования отменили и в зачет пошли результаты первого тура. В общем зачете серии Кубка мира Айгро поднялся на 13-е место.